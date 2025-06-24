La OTAN corrige a Sánchez y asegura que deberá subir el gasto al 3,5%

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, negó ayer que haya concedido una cláusula de exclusión a España para no comprometerse a gastar el 5% en Defensa, como pactarán los aliados en la cumbre de La Haya que empieza hoy martes, indicando que el cálculo de la organización es que España tendrá que invertir el 3,5% de su PIB para cumplir los requerimientos militares pactados por la Alianza Atlántica, a los que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vinculado su inversión militar tras conseguir más flexibilidad.

“En la OTAN no hay cláusulas de exclusión y no entiende de pactos o acuerdos paralelos”, zanjó el jefe político de la OTAN en la rueda de prensa previa a la cumbre de líderes de La Haya al ser preguntando si España cuenta con una excepción al compromiso de gasto que acordarán los líderes tras confirmar en una misiva a Sánchez el domingo que permitiría a España marcar su propia senda de gasto.

En este punto, Rutte puso de relieve los objetivos militares acordados por todos los aliados, lo que obligará a invertir por encima del 3%, según sus cálculos, después de que Sánchez asegurara que España necesita solo al 2,1%.

n El Gobierno consideró ayer que el acuerdo al que, dijo, ha llegado con la OTAN para eximir a España de gastar un 5% de su PIB en defensa está garantizado pese a la actitud que pueda mantener el presidente de EEUU.

En Moncloa insistieron en que el compromiso adquirido por Sánchez es con los requerimientos militares pactados por los 32 aliados y no con un porcentaje concreto.

Mientras, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, aseguró que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “ya ha sido corregido” por la OTAN y su entender, el jefe del Ejecutivo es un “mentiroso sin fronteras”.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, cargó contra Sánchez debido a esta polémica. “Las mentiras tienen las patas muy cortas y a Sánchez ya lo conocemos bien (...) De la mentira no se vuelve”, escribió en la red social X.

Según un sondeo realizado por Pew Research Institute, el 47% de los españoles se muestran a favor de la OTAN, mientras que el 45% lo hace en contra.