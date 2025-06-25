Asesinada a puñaladas por su pareja en Getafe

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Un mujer de 62 años perdió ayer la vida tras ser apuñalada en el pecho presuntamente por su pareja sentimental, un hombre de 64 años, en el domicilio en el que convivían en la localidad madrileña de Getafe. El hombre, que fue detenido por la policía, se autolesionó tras el crimen y tuvo que ser trasladado al hospital. Los hechos ocurrieron sobre las 7.15 de la mañana, cuando los vecinos escucharon a la víctima, de origen cubano, pidiendo auxilio a través del patio de luces mientras su pareja, de origen español, decía a gritos que iba a matarla, y dieron aviso a la policía. Al acudir a la vivienda los agentes encontraro al hombre con un cuchillo en la mano, actitud agresiva y autolesionándose. Después de reducirlo con una pistola táser, hallaron el cuerpo sin vida de la mujer con varias heridas de arma blanca, una de ellas a la altura del pecho. El hombre fue detendio y trasladado al hospital para ser intervenido, ya que antes de la contención se había cortado el cuello y el abdomen. Esta es la víctima mortal número 16 que la violencia machista deja en España en lo que va de año, la primera en la Comunidad de Madrid, y la 1.310 desde que comenzaron los registros, en 2003.