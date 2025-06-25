La OTAN fija el objetivo de invertir el 5% del PIB en defensa de cara al 2035

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Los países de la OTAN sellan en La Haya el objetivo de invertir un 5% de su PIB en defensa -un 3,5% en gasto militar directo y un 1,5% en áreas como la seguridad o la industria- de cara al 2035. Los aliados, además, se comprometen a elaborar planes anuales para demostrar que siguen "un camino creíble y progresivo" para alcanzar las metas y a una revisión de sus objetivos el año 2029. El texto da respuesta a las exigencias de Trump, que desde su llegada a la Casa Blanca ha reclamado que europeos y canadienses igualen su gasto con la de los EE.UU. El redactado firmado este miércoles, sin embargo, utiliza una fórmula de compromiso ambigua para tener en cuenta la postura de España y facilitar que la declaración sacara adelante.

El compromiso alcanzado este miércoles en los Países Bajos renueva los objetivos de inversión en defensa vigentes desde la cumbre de la OTAN del año 2014, celebrada en Gales. En un contexto entonces marcado por la anexión de Crimea por parte de Rusia, los aliados acordaron un gasto en defensa equivalente al 2% del PIB de cara al 2024, unas cifras que varios países -entre ellos España o Italia- todavía no han culminado.

Ahora, bajo un escenario geopolítico dominado por las tensiones internacionales, la invasión rusa de Ucrania y la segunda presidencia de Trump, la alianza transatlántica ha pasado a "una nueva fase", tal como ha manifestado el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. "La decisión es histórica y hará que nuestra alianza sea más segura", ha señalado el dirigente neerlandés en el inicio de la jornada de este miércoles.

Para Rutte, el acuerdo no sólo contribuirá a la protección de la ciudadanía de la alianza, sino que hará más "justo" el reparto del gasto. "Durante demasiado tiempo un aliado, los Estados Unidos, ha soportado demasiada carga dentro de este compromiso, y eso cambia hoy", ha manifestado Rutte.

Choque entre Sánchez y Trump

Uno de los puntos que he generado más expectación los días previos a la cumbre ha sido el choque entre el presidente español, Pedro Sánchez, y el presidente estadounidense. Después de que el líder socialista cuestionara el objetivo del 5% y sostuviera que este era "contraproducente" para mantener el estado del bienestar, Trump se refirió a España como "un problema" para el gasto militar de la OTAN y afirmó que el Estado era "muy injusto" con el resto.

A pesar del acuerdo alcanzado este miércoles, la cumbre en La Haya ha puesto de manifiesto el poco apoyo que ha tenido Sánchez en esta cuestión con respecto al resto de aliados, siendo el flanco del este el más crítico con la postura española. Algunos como el primer ministro estonio, Kristen Michal, han reivindicado el incremento del gasto en defensa como "una obligación" para garantizar la libertad, mientras que otros como el presidente polaco, Andrzej Duda, ha insistido en que elevar la inversión es "absolutamente necesario" ante la amenaza rusa.

A pesar de las tensiones, fuentes de la Moncloa afirmaban ayer que Sánchez evitaría el "choque" directo con Trump a la cumbre y que España no tenía ningún tipo de intención de "torpedear" el encuentro. "Cumpliremos con la OTAN", reiteraban.

Compromiso con la defensa colectiva

La declaración suscrita por los 32 estados de la alianza también deja por escrito el compromiso "firme" con la defensa colectiva que recoge el artículo 5 del tratado de la OTAN. "Continuamos unidos y firmes en nuestra determinación de proteger a mil millones de ciudadanos, defender la alianza y salvaguardar nuestra libertad y democracia", apunta el documento.

Este redactado llega después de que Donald Trump pusiera ayer en duda el artículo 5, de camino a la cumbre de La Haya. "Tiene numerosas definiciones", decía el magnate neoyorquino. A pesar de todo, Rutte ha insistido en diferentes ocasiones a lo largo de la cumbre que el compromiso de los Estados Unidos con la OTAN es "total" y ha instado al resto de aliados a invertir más en defensa.

Ucrania, en segundo plano



A diferencia de las anteriores cumbres celebradas en Vilna y Washington, Ucrania ha quedado relegada en un segundo plano. En los últimos dos días, la presencia del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha quedado reducida a encuentros bilaterales, a una reunión con Rutte y representantes de la Unión Europea y a la cena oficial organizada por los reyes de los Países Bajos. Al mismo tiempo, el resto de encuentros entre Kyiv y miembros de la alianza han sido sólo a nivel ministerial.

A pesar de todo, la declaración final de La Haya sigue identificando Rusia como "la amenaza particular" para la seguridad euroatlántica y afianza su apoyo a Ucrania. "Los aliados afianzan sus compromisos soberanos permanentes de prestar apoyo a Ucrania, cuya seguridad también contribuye a la nuestra; con este fin, se incluirán contribuciones directas a la defensa de Ucrania y en su industria de defensa en el cálculo del gasto en defensa de los aliados", describe el texto final.