Sánchez dice que el PSOE colabora con la Justicia y será candidato en 2027

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró ayer desde La Haya que le abochornan los casos de corrupción después de la entrada de la UCO en la sede del PSOE para clonar el correo del ‘exnúmero tres’ Santos Cerdán, pero defendió que su partido colabora con la Justicia. Además consideró que sigue teniendo mayoría en el Parlamento para agotar la legislatura y aseguró que repetirá como candidato en las próximas generales: “Sí, estoy decidido a presentarme en 2027”, señaló el dirigente socialista.

Paralelamente, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró en el Congreso que no cree que las filtraciones de informes de la UCO provengan de esta unidad de la Guardia Civil, aunque dejó claro que no ordenará investigarlo porque le corresponde a la Justicia. Además, negó que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, tuviera “cualquier conversación o visita” de Leire Díez, la exconcejal del PSOE que buscaba información comprometedora contra la UCO.

También desde el Congreso, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró que la “injusticia” de la petición del juez Juan Carlos Peinado, que investiga el “caso Begoña”, al Tribunal Supremo para que se le investigue por malversación y falso testimonio se aclarará en unas pocas semanas. Mientras, la Audiencia de Madrid apuntaló ayer los indicios contra Cristina Álvarez, al respaldar investigar si “se sobrepasó” en el desempeño de sus “funciones públicas” como asesora de Begoña Gómez “para favorecer el plan delictivo” de la mujer del presidente del Gobierno en un supuesto delito de tráfico de influencias.