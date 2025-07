Sánchez e Illa se dan hasta el 14 de julio para la financiación singular, con el aval de ERC

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Gobierno central y la Generalitat han fijado para el próximo 14 de julio la celebración de una comisión bilateral en la que se tratará la financiación singular para Catalunya, una cita que tendrá lugar dos semanas después del plazo máximo previsto en el pacto con ERC, que restó importancia a la demora. Minutos antes de que el Executiu catalán anunciara la convocatoria de esta cumbre, el líder de los republicanos, Oriol Junqueras, afirmó delante de los suyos durante el Consell Nacional de la formación celebrado en Bellpuig, que lo más importante es “el contenido del acuerdo” y no “el plazo fijado” que terminaba mañana mismo. “Si necesitan unos días o semanas más, que se las cojan”, señaló en alusión a la crisis que atraviesa el PSOE por los presuntos casos de corrupción que asedian al partido. Para el líder de los republicanos “los contenidos son, probablemente, más importantes que las fechas. El qué importa más que el cuándo”, aseveró. A pesar de conceder más tiempo a los socialistas, avisó de que “mientras no haya un acuerdo sobre el modelo de financiación no se puede esperar que haya otros grandes acuerdos con ERC”. En una entrevista en el Correo de Andalucía, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, también había avanzado el aplazamiento de esa reunión. Para la también ministra de Hacienda es necesario avanzar en un cambio en el modelo de financiación para que “incorpore un reconocimiento a las singularidades y a la diversidad territorial, pero no solo de Catalunya”. En esta línea, el ministro a la presidencia, Félix Bolaños, apuntó que sería “normal” que en la reunión se incluya un punto que hable de la “financiación autonómica”. Fuentes del Govern de Salvador Illa, por su parte, explicaron que en los últimos días “se han acelerado los trabajos” entre los dos ejecutivos y que en estas dos semanas “se prevé avanzar hacia un acuerdo sobre la financiación y la gestión tributaria”. Illa evitó pronunciarse sobre esta comisión en un acto en la sede del PSC.

El pacto de investidura entre PSC y ERC contempla que la Generalitat gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Catalunya, determina también que la solidaridad con el resto de comunidades “debe estar limitada por el principio de ordinalidad”. También añade que “el primer tributo en el cual se avanzará en el nuevo modelo de financiación será el IRPF”.

n El portavoz de Comuns en el Parlament, David Cid, celebró ayer que se haya fijado para el 14 de julio la Comisión Bilateral en la que se deberá formalizar la financiación singular mediante un acuerdo que espera, dijo, que sea “sólido”. Cid defendió que es muy importante que Catalunya logre “nuevas victorias”, en referencia también a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la amnistía. En esta línia, añadió que el objetivo del nuevo modelo de financiación debe ser que Catalunya cuente con más recursos para la educación, la sanidad o la dependencia. Cid avisó de que “no será fácil” alcanzar un acuerdo que satisfaga a todas las partes, pero sí sostuvo que “se dan las condiciones para que sea posible”. Por su parte, el portavoz de Vox, Joan Garriga, criticó al PSC estar dispuesto a negociar una financiación que “atenta contra la igualdad entre españoles”. Junts y PP guardaron silencio.