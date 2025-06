Moncloa da una imagen de tranquilidad ante la declaración hoy de Cerdán en el Supremo

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró ayer que el Gobierno afronta con tranquilidad la declaración hoy en el Tribunal Supremo del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y le instó a que colabore con la justicia. Cerdán comparecerá como investigado ante el juez tras el informe de la UCO que le vincula con la trama del caso Koldo y la adjudicación irregular de obras públicas. Fuentes del Gobierno, en línea con las declaraciones de la vicepresidenta, señalaron que afrontan esa declaración con normalidad y creen que no aportará muchas novedades sobre lo que se conoce. En ese contexto, no tienen ningún temor a que la investigación pueda desvelar alguna financiación ilegal del PSOE, porque tienen el convencimiento de que no existe. Es la conclusión a la que llegan tras las comprobaciones de las cuentas del partido que se hizo tras estallar el caso. También el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, expresó su plena confianza en el desarrollo de los procedimientos judiciales y la lucha contra la corrupción. Respecto a la reunión del Comité Federal de este partido del próximo sábado y en la que su secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó que habría cambios en la dirección y medidas para luchar contra la corrupción, Montero afirmó que la afrontan con ilusión tras el “sufrimiento” por la conducta de determinadas personas. Horas antes, en una entrevista en el El Correo de Andalucía, afirmó que Sánchez tuvo “todas las posibilidades en su cabeza” cuando se conoció el informe que señalaba a quien fuese su número tres, incluida su dimisión, y que hubo dirigentes del partido que le pidieron “una convocatoria electoral”. También dijo que dejará sus cargos en el Gobierno “cuando sea oportuno” para centrarse en el PSOE andalúz.

n El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lamentó ayer que el G-7 acordara la noche del viernes eximir a las grandes multinacionales de Estados Unidos de pagar el impuesto mínimo del 15% de sociedades impulsada en 2021 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. “No es una buena noticia”, admitió durante su intervención en la Cumbre de Acción Global Citizen Now, en el marco de la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo que arrancará hoy en Sevilla. Sánchez defendió la necesidad de un sistema fiscal “más transparente y justo” en el que las grandes corporaciones contribuyan más. Durante su discurso reafirmó el compromiso de España de llegar a destinar el 0,7% del PIB a la ayuda para el desarrollo y pidió al resto de países que hagan lo mismo. Además, también defendió que los países en desarrollo tengan voz cuando se tome decisiones sobre la financiación internacional. Entre las medidas que ha planteado para una mejor financiación al desarrollo se encuentra la reducción de la presión de la deuda, que cree que podría solucionarse si existieran cláusulas de suspensión de la deuda en momentos de crisis. Sánchez hizo “un llamamiento a la acción” en un momento en el que hay varios conflictos geopolíticos en el mundo y afirmó que la reunión de una cincuentena de jefes de estado y de líderes internacionales en la cumbre es “un motivo de esperanza”. También advirtió de las consecuencias de los recortes en la ayuda oficial al desarrollo o la falta de financiación, aunque no hizo mención a la ausencia en esta conferencia de Estados Unidos, principal donante mundial. En este sentido, desde Moncloa precisaron que Sánchez tendrá cuidado en sus declaraciones para no señalar directamente a Washington por reducir la ayuda internacional. Con su participación en este acto, Sánchez inició su agenda con motivo de esta conferencia, que incluye, además de sus intervenciones en el plenario, su presencia en varias mesas redondas y numerosas bilaterales con otros líderes presentes en la capital andaluza.

n La vicesecretaria general de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, auguró para el PSOE una “nueva semana de infierno” con la declaración como imputado de Santos Cerdán y un “comité funeral” en el que “tienen que abordar toda la corrupción que tienen en el partido. Tambien el PP buscará este fin de semana en su congreso contraponer la unidad del PP con el PSOE de Pedro Sánchez, “desangrado por corrupción”. Para ello el líder popular prevé hace cambios en su equipo.