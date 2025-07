Feijóo aspira a gobernar en solitario pero no pondrá “cordones sanitarios” a Vox

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, clausuró ayer el congreso del PP con un discurso en el que aseguró que quiere gobernar en solitario y confirmó que no piensa imponer cordones sanitarios ni a Vox ni al PSOE. En su primera intervención tras haber sido reelegido presidente de la formación, Feijóo prometió que no va a establecer un cordón sanitario a Vox como pide la izquierda, porque es la tercera fuerza política del país y “sus votantes merecen un respeto”. Tampoco van a establecer un cordón al PSOE “como pide Vox”, ya que, aunque con este PSOE del “sanchismo” sea “imposible” acordar nada, eso no significa “renunciar para siempre a que este país recupere los consensos en los asuntos que lo requieren”. El único cordón sanitario será a Bildu, reiteró.

“La presidencia del Gobierno exige grandeza y yo la voy a tener”, afirmó Feijóo, quien definió el XXI Congreso que finalizó ayer en Madrid como “el acto fundacional de un nuevo tiempo” para el partido, centrado en dar esperanza a los españoles. El líder del PP insistió en que solo hay dos opciones: “o Sánchez o yo”. Reiteró su idea de un gobierno en solitario con alianzas en el Congreso porque el único Gobierno en coalición que ha habido hasta la fecha “no ha funcionado” y él no quiere darle a España “los mismos espectáculos” que se dan en el Consejo de Ministros.Feijóo prometió que, cuando llegue al Gobierno, devolverá “la normalidad” a la vida política y su “primera tarea” será conseguir que los años de Sánchez se conviertan en “un paréntesis” en la historia. Una de sus primeras tareas será acabar con “el muro” que divide hoy en día a los españoles y prometió un Gobierno “limpio” que devuelva la confianza en la política a los ciudadanos.

Las reacciones no se hicieron esperar y el líder de Vox, Santiago Abascal, emplazó al PP y a Núñez Feijóo a cambiar de políticas porque lo que importa, dijo, no son los nombres ni las personas sino que lo que defiendan no sea lo mismo que el PSOE: “El día que cambien habrá posibilidad de encuentro y de pacto”. Un aviso que Abascal lanzó durante su visita a Alcalá de Henares, donde decenas de personas se concentraron el jueves y el viernes tras el llamamiento en redes sociales de plataformas de extrema derecha como Revuelta o Núcleo Nacional a raíz de la detención de un presunto violador que residía en el Centro de Emergencia, Acogida y Derivación de migrantes.

Díaz Ayuso afirma que “va a volver el golpe en Catalunya”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó, por su parte, de que “va a volver el golpe en Catalunya” ya que ahora “nada les puede detener”, ni las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ni la justicia, ni el Código Penal ni Hacienda.

“De hecho, el día 14 va a comenzar una negociación para una financiación especial para Catalunya. Dice negociación, ya lo tienen negociado, una nueva financiación para Catalunya, para sacarnos el dinero”, reprochó, a la vez que subrayó la necesidad de “cortar el grifo de ese negocio identitario”.

Díaz Ayuso también cargó contra Pedro Sánchez, que está “mimetizado con sus socios”. “Te pondrías el chándal caribeño y lo sabes”, le espetó durante su discurso en la jornada de clausura del XXI congreso nacional extraordinario del PP. Asimismo, dijo que Madrid es “la casa de todo el que huye del comunismo y el socialismo desorejado”.