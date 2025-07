Trump amenaza a Rusia con aranceles del 100% si Putin no acepta un acuerdo para poner fin a la guerra de Ucrania en 50 días

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a Rusia con aranceles del 100% si el presidente del país, Vladímir Putin, no acepta un acuerdo para poner fin a la guerra de Ucrania en 50 días. "Estoy decepcionado con él porque se me pensaba que habríamos alcanzado un acuerdo hace dos meses, pero parece que no llegamos", ha declarado este lunes al líder norteamericano, en una atención a los medios desde la Casa Blanca después de mantener una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Al mismo tiempo, el dirigente republicano ha anunciado el envío de nuevas armas en Ucrania que pagarán los aliados europeos de la OTAN, después de que Trump amenazara con detener el envío de apoyo militar a Kyiv.