Gobierno y Generalitat pactan las bases para la financiación singular sin cifras ni fechas

Gobierno central y Generalitat fijaron ayer en una comisión bilateral la estructura del nuevo modelo de financiación “singular” para Catalunya, que prevé que la administración catalana recaude todos los impuestos y transfiera una parte al Estado, un esquema que será “generalizable” a otras comunidades autónomas y cuyos plazos y cifras no se definieron. El acuerdo, fruto del pacto alcanzado hace casi un año por el PSC y ERC a cambio del sí de los últimos a la investidura de Salvador Illa, hace mención también al respeto al principio de ordinalidad, es decir, que Catalunya no pierda posiciones en recepción de recursos una vez hecha su aportación a la “solidaridad” con el resto de España, pero de forma ambigua. En concreto, recoge el planteamiento del Govern de que “la aportación debe ser calculada, de manera transparente, con criterios objetivos y es condición necesaria que su aplicación no pueda desvirtuar la ordinalidad en el resultado final”.

El nuevo modelo contempla que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) recaude todos los impuestos generados en el territorio y transferiría una parte de esos recursos a la caja común para compensar los servicios que presta el Estado en Catalunya. El resto de la recaudación se la quedaría la administración catalana para financiar sus competencias; la Generalitat haría a continuación una aportación a la solidaridad común y finalmente el Estado le transferiría recursos para financiar aquellas competencias específicas, que no tienen otras comunidades, como prisiones o Mossos d’Esquadra. El acuerdo no define por el momento ni el calendario ni qué porcentaje de solidaridad tendrá Catalunya con el resto del Estado ni tampoco qué participación tendrá cada administración en la cesta de impuestos que recaudará la Generalitat –actualmente el Estado le traspasa el 50 % del IRPF– por ejemplo, dado que todo quedará pendiente de las reformas legislativas imprescindibles, como la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca). Lo que sí que deja claro el Govern es que el próximo año la ATC no podrá encargarse íntegramente de la campaña del IRPF, aunque comience a participar en la gestión, porque no tiene el personal ni los medios técnicos necesarios para llevarlo a cabo. De modo que la asunción de esta recaudación, “habrá que hacerla progresivamente y en coordinación con la Agencia Tributaria española”, afirmó la consellera de Economía, Alícia Romero. Para ello se constituirá un grupo de trabajo entre las dos administraciones.

ERC critica las pocas concreciones del pacto y pide avanzarlo más

El vicesecretario de comunicación de ERC, Isaac Albert, calificó ayer de mínimas las concreciones de la reunión de la comisión bilateral Gobierno-Generalitat sobre la financiación singular para Catalunya y reclamó respetar el principio de ordinalidad. “Hemos sufrido una escenificación con algún anuncio, pero con poca concreción. También entendemos que son acuerdos que solo son un punto de partida y entendemos que ERC estará detrás para que todo esto avance”, aseveró Albert, que insistió en que esto es un punto de partida y que deben continuar avanzando. Sobre la ordinalidad, es decir, que Catalunya mantenga la misma posición en la clasificación de lo que aporta y lo que recibe, definió como innegociable que se mantenga porque es, a su juicio, “uno de los elementos claves para rebajar el déficit fiscal”.

Junts no apoyará nada que se aleje del concierto económico

El vicepresidente y diputado de Junts en el Parlament, Toni Castellà, consideró “decepcionante” la nueva propuesta de financiación acordada en la comisión bilateral entre Gobierno y Generalitat. “Ni es singular, ni plural, ni hay nuevo modelo de financiación”, aseveró. “A la pregunta de los 22.000 millones de los impuestos de los catalanes que se van y no vuelven, el déficit fiscal, ¿cuántos recuperaremos con este acuerdo? De momento, cero. Ni un euro más”, lamentó Castellà, que consideró que a lo que se ha llegado es a un acuerdo en materia de gestión administrativa pero no de recaudación.

En caso que la propuesta llegue al Congreso, Castellà avisó de que Junts no apoyará “nada que quede lejos” de un modelo de concierto económico, donde Catalunya pueda recaudar y gestionar el 100% de los impuestos.

Un “agravio” en opinión del PP y bien encaminado para los Comuns

El secretario general del PP catalán, Santi Rodríguez, criticó la nueva financiación pactada entre Estado y Generalitat porque “el único objetivo que persigue es la desconexión”. En esta línea, el partido a nivel estatal avisó de que es una medida que afectará negativamente al resto de comunidades porque “permitiría a Catalunya reducir el dinero que aporta a las regiones menos ricas”. También criticó que el acuerdo es una “compra del silencio” de los socios del Gobierno a costa del dinero de todos los españoles”. El portavoz parlamentario de los Comuns, David Cid, por su parte, afirmó que el pacto es “un paso en la buena dirección”para conseguir un nuevo modelo de financiación que mejore los ingresos de Catalunya. En esta línea, remarcó que el acuerdo también beneficiará a las autonomías infrafinanciadas históricamente. Mientras, Sumar instó a usar este nuevo modelo para acabar con el “dumping fiscal” de Madrid.