Generalitat y Gobierno se contradicen sobre la ordinalidad en la nueva financiación

La Generalitat calificó ayer de “imprescindible” el respeto al principio de ordinalidad (que pone límite al grado de solidaridad de una comunidad) en la propuesta de la reforma del modelo de financiación singular para Catalunya y aseguró que el mismo queda garantizado en el acuerdo que se alcanzó el lunes en la comisión bilateral con el Gobierno central. Sin embargo, el Gobierno central atribuyó este principio de ordinalidad a un posicionamiento del Executiu catalán, que se encuentra en los preámbulos del texto, no en los acuerdos, y que se deberá debatir en el marco de la reforma del modelo de financiación.”Lo que se trabajó y se habló con la Generalitat de Catalunya es un acuerdo extrapolable a cualquier comunidad autónoma, donde se recogen principios que, sin duda, son fundamentales para nosotros, como la solidaridad y la suficiencia financiera. Y, por supuesto, seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, desde la bilateralidad que mantenemos con todos los territorios, y esto no es así venido practicando durante estos siete años”, manifestó la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que tiró balones fuera al ser preguntada por la ordinalidad.

La consellera de Economía, Alícia Romero, remarcó que el respeto de este principio es una “línea roja” para el Executiu, y afirmó que si no se respeta “Catalunya no estará”. Ante el reproche de ERC, que remarcó que la ordinalidad es un elemento “innegociable” y lamentó que los Gobiernos central y catalán “avanzan muy lentamente y con muy pocas ganas”, la consellera y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, aseguró que esta cuestión no puede quedar “perfectamente determinada” en el texto porque incumbe a todas las comunidades autónomas del régimen común y no solo a Catalunya. Con todo, defendió que es “un elemento fundamental” que en el pacto alcanzado el lunes queda “totalmente protegido”. Con su defensa de la ordinalidad, la Generalitat busca que Catalunya no pierda posiciones con respecto al resto de comunidades en el reparto de recursos por cápita con relación a lo aportado inicialmente a la caja común.

Por otro lado, al ser preguntada sobre cuándo podrá Catalunya recaudar en solitario el IRPF —en el pacto de investidura de ERC se situaba el horizonte de 2026-, afirmó que debido a que la Agència Tributària de Catalunya no tiene suficiente músculo a esta hora no existe “un calendario determinado”.

Arrecian las críticas al acuerdo, que no logra convencer a nadie

El pacto para dotar a Catalunya de una financiación singular no convence a casi nadie y ayer arreciaron las críticas desde prácticamente todos los ángulos, con el PP a la cabeza y Junts dejando claro que no apoyará ese modelo si llega al Congreso. Para el secretario general de los juntistas, Jordi Turull, se trata de “una tomadura de pelo”, igual que para el líder de la formación, Carles Puigdemont, que cargó contra lo que considera un nuevo “café para todos”. También es una “tomadura de pelo” para distintos cargos de ERC críticos con la actual dirección, como la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. En opinión de algunos dirigentes de esta formación, el pacto no es lo que refrendó la militancia en la consulta para avalar la investidura de Salvador Illa. Mientras, diferentes gobiernos autonómicos y de distinto color político avanzaron que rechazarán cualquier acuerdo que dañe los intereses de sus comunidades.