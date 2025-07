ERC carga contra el acuerdo de financiación y reclama a la Generalitat que lo “rectifique”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

ERC acusó ayer al president de la Generalitat, Salvador Illa, de estar incumpliendo los pactos que permitieron su investidura, en relación con el acuerdo para el nuevo modelo de financiación para Catalunya que pactaron el Executiu catalán y el central en la comisión bilateral del lunes, mientras Junts pidió hacer un frente común al independentismo para reclamar el concierto económico. Durante la sesión de control al Govern en el Parlament el líder de ERC en la Cámara, Josep Maria Jové, instó a Illa a “rectificar” el pacto y a “ratificar” uno que incluya lo que se pactó para la investidura, si no, advirtió, no darán apoyo a unos nuevos presupuestos de cara al año 2026. Los de Oriol Junqueras afirmaron que el paso adelante dado por la Generalitat es “insuficiente” porque el pacto no responde a las necesidades de Catalunya, y reprochó al Govern que lo único que debía hacer era “copiar la literalidad” del texto del pacto de investidura. También desde los pasillos de la Cámara el propio Junqueras advirtió que Esquerra no negociará las nuevas cuentas de la Generalitat ni de la Moncloa si no se cumplen antes los pactos de investidura. En este sentido recordó que para ello es necesario ejecutar los acuerdos en los ámbitos de la recaudación tributaria y el IRPF, que se fijó para 2026. Illa respondió a estos reproches afirmando que “queda trabajo por hacer”, aunque aseguró que el acuerdo para el nuevo modelo de financiación es un cambio de paradigma y reclamó a Junts que ayuden en esta cuestión.

Por su parte, el presidente del grupo de Junts, Albert Batet, llamó a los partidos independentistas a formar un “frente común” para reclamar el concierto económico y la plena soberanía fiscal. En este sentido, Batet afirmó que los grupos que permitieron la investidura de Illa –ERC y Comuns– deberían descartar la financiación singular y dejar de apoyar al president de la Generalitat porque ya se ha demostrado que los socialistas son los “campeones de los incumplimientos”. Esquerra respondió a la petición de Junts afirmando que ellos llevan mucho tiempo trabajando “en solitario” las mejoras en financiación para Catalunya.

Desde Madrid, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cargó también contra el acuerdo afirmando que el “cupo separatista” es “una decisión contra la mayoría de los españoles” y se comprometió a derogarlo si llega al Palacio de la Moncloa.

Inspectores de Hacienda ven imposible aplicarlo

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado defendió ayer que es “imposible” aplicar el acuerdo de financiación singular alcanzado entre el Ejecutivo central y la Generalitat, un pacto que, bajo su punto de vista, supone el principio de la “desaparición del Estado” si se extiende al resto de comunidades autónomas, a la vez que volvió a exigir la dimisión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La presidenta de la entidad, Ana de la Herrán, acusó al Gobierno de “privilegiar” a Catalunya y conducir al sistema tributario español hacia una situación “insostenible”. Bajo su punto de vista, de salir adelante el nuevo sistema de financiación se romperían los principios “básicos” de la Hacienda española, como que el sistema de información ha de ser único, que debe existir una caja única y que la gestión de las retenciones se ha de hacer de forma “integrada”. Así apuntó que la gestión catalana del 100 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) prevista para 2026 resultaría “imposible”, ya que no se podría conciliar la información de una base de datos estatal y otra catalana.