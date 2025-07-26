El presidente de la Fed desmiente sobrecostes

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El presidente de la Reserva Federal de EEUU (Fed), Jerome Powell, corrigió el jueves al presidente del país, Donald Trump, tras unas quejas por el sobrecoste de la reforma del edificio de la Reserva Federal. “Parece que son unos 3.100 millones de dólares”, declaraba Trump durante la visita al edificio, mientras Powell negaba con la cabeza y aseguraba que “no tenía constancia” de eso. “Es un tercer edificio, que fue construido hace cinco años”, declaraba el presidente de la Fed, que fue nombrado por Trump en 2017 pero ha recibido múltiples críticas del jefe de la Administración estadounidense.

En 2019, Trump dijo que no estaba “contento” con el trabajo de Powell después de que se negara a bajar los tipos de interés. En las últimas semanas, la situación se ha repetido y Trump ha pedido la “renuncia inmediata” de Powell.