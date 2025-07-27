Abatido tras entrar armado a una comisaría

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Un hombre irrumpió la noche del viernes armado con un cuchillo de grandes dimensiones en la comisaría de la policía local de Montornès del Vallès y falleció tras ser abatido por la policía, que descarta una motivación terrorista en el ataque. El incidente tuvo lugar sobre las 21:30 horas, cuando el joven, de entre 20 y 25 años, entró en la comisaria portando un arma blanca y amenazó a los agentes. Los policías intentaron calmarlo, pero al no lograrlo uno de ellos lo abatió con su arma reglamentaria. El agresor falleció en el mismo lugar. Durante el proceso una bala rebotó hiriendo a uno de los agentes, que tuvo que ser traslado en estado grave a un centro hospitalario de Barcelona, aunque no se teme por su vida. Según fuentes de la investigación el fallecido estaba muy inestable, sufría problemas de salud mental y habría tenido una discusión previa con agentes.