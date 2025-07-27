El conflicto entre Tailandia y Camboya se extiende hacia el sur

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El conflicto entre Tailandia y Camboya se extendió ayer a lo largo de la frontera común en dirección sur, entre llamadas a la contención y a alcanzar una solución pacífica por parte de ambos países, cuyos ataques mutuos se han cobrado ya al menos 32 muertos, decenas de heridos y miles de desplazados. La contienda, de cuyo inicio Bangkok acusa a Nom Pen y viceversa, estalló el jueves, en un recrudecimiento de la histórica disputa territorial que mantienen ambas naciones, los ejércitos de las cuales protagonizan por tercer día consecutivo hostilidades, a pesar de una aparente voluntad de querer alcanzar un cese al fuego. La noche del viernes, las dos partes se mostraron abiertas a la propuesta de alto el fuego del primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, que ostenta la presidencia rotatoria de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Por su parte, ayer el presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró tras hablar con los jefes del Gobierno de ambos países que “han acordado reunirse de inmediato y negociar rápidamente un alto el fuego”.