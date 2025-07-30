El Supremo confirma el procesamiento al fiscal general y le sitúa a las puertas de juicio

El rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una reunión en Palma de Mallorca. - ISAAC BUJ / EUROPA PRESS

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Tribunal Supremo confirmó ayer el procesamiento del fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz, y le situó a las puertas del juicio por supuesta revelación de secretos en el caso de presunto fraude fiscal y falsedad documental del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La Sala de apelaciones del alto tribunal estimó que los indicios recabados durante la instrucción son suficientes para que se pueda formular acusación por los hechos investigados contra García Ortiz, por lo que rechazó los recursos de la Fiscalía y del fiscal general y confirmó la decisión de procesarle del magistrado del Supremo Ángel Hurtado.

La resolución fue adoptada con dos votos a favor –Julián Sánchez Melgar y Eduardo de Porres– y un voto en contra –Andrés Palomo–. En cambio, el Supremo aprobó por unanimidad archivar el procedimiento contra la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, por no apreciar indicios de que cometiera delito.

La causa se centra en la filtración a la prensa de un correo electrónico del 2 de febrero de 2024, en el que Carlos Neira, el abogado de la defensa de González Amador, ofrecía a la Fiscalía un reconocimiento de delitos fiscales a cambio de cerrar un pacto de conformidad para no entrar en prisión. La filtración se produjo el 13 de marzo, cuando se publicaron los correos entre Neira y el fiscal Julián Salto.

Se prevé que el juicio contra García Ortiz se celebre en los próximos meses, y sería la primera vez que el fiscal general del estado se sienta en el banquillo de los acusados. Sin embargo, por el momento García Ortiz no se plantea dimitir y mantiene la decisión que tomó en octubre del año pasado cuando el Supremo le encausó. Además, el Gobierno mantiene su respaldo al fiscal, tras recalcar que confían en su inocencia en el caso y respetar cualquier decisión de la Justicia.

Mientras, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, exigió la dimisión de García Ortiz tras su procesamiento. “Quien se sienta en el banquillo de los acusados no puede perseguir delitos”, manifestó el dirigente popular. Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, calificó de “vergüenza” que España tenga al fiscal general del estado “encausado y juzgado” en lugar de “persiguiendo el delito y a los delincuentes”, y aseguró que “esto no está pasando en ningún país democrático”.

Asimismo, varias asociaciones de jueces pidieron a García Ortiz que haga una “reflexión” sobre si debe dimitir por el “daño y el impacto constitucional” que supondrá su continuidad en el cargo.

Sánchez mantiene el apoyo a García Ortiz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió ayer con el rey Felipe VI en el palacio de Marivent, en Palma de Mallorca, en su último acto antes de sus vacaciones de verano. Durante su encuentro trataron asuntos como la situación económica de España, que según Sánchez es “favorable”, la agenda internacional o la cohesión social, con especial hincapié en los permisos de nacimiento recién aprobados.

Sobre el procesamiento del fiscal general, Sánchez aseguró que “creen en la inocencia” de Álvaro García Ortiz y reiteró el “aval y el apoyo” del Gobierno. El jefe del Ejecutivo también descartó un cambio de ministros a la vuelta de las vacaciones. “No va a haber crisis de Gobierno. Queda mucha legislatura por delante”, afirmó. En relación a la vivienda, manifestó que la ley aprobada por el Gobierno “es el mecanismo para intervenir el mercado de la vivienda” y criticó el rechazo de los Gobiernos autonómicos.

Horas antes se reunió con la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, que lamentó el desacuerdo en materia de migración y pidió al Gobierno central “todos los medios”.