Más de 60.000 muertos en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), cifraron ayer en más de 60.000 los muertos a causa de la ofensiva desatada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023 tras sumar otros 113 fallecidos en solo 24 horas. Más de la mitad (el 54,4%) de los más de 60.000 asesinados son mujeres, niños o ancianos, según los datos palestinos.

Paralelamente, Hamás hizo un llamamiento a la “acción popular” en apoyo a la causa palestina a nivel global para “cumplir los deseos últimos del mártir Ismail Haniye”, el líder histórico del grupo armado palestino que murió hace casi un año en un ataque achacado a Israel contra Teherán, la capital de Irán.

La organización islamista instó a la población a salir a la calle y mostrar su apoyo a los palestinos durante los días 1, 2 y 3 de agosto en todo el mundo, para hacer frente a “la agresión sionista, el genocidio y el hambre en la Franja de Gaza”, según indicó en un comunicado.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) alertaron que los indicadores sobre nutrición y alimentación exceden el umbral de la hambruna en la Franja de Gaza.

Por su parte, el Gobierno británico anunció que reconocerá el Estado de Palestina en septiembre, antes de la celebración de la Asamblea General de la ONU, si Israel no cumple una serie de condiciones, entre ellas dar pasos para acabar con la “catastrófica situación en Gaza”, decretar un alto el fuego y asegurar que no se anexará Cisjordania.

Sin embargo, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó sobre la creación de un Estado palestino que “eso no va a ocurrir” y añadió que la ofensiva en Gaza no acabará mientras Hamás siga en el poder, sin importar “cuánta presión se ponga a Israel”.

Mientras, la Unión Europea no logró ayer la mayoría necesaria de 15 Estados miembros, que representen al menos el 65% de la población, para suspender parcialmente la cooperación científica con Israel en represalia por el deterioro humanitario en Gaza.