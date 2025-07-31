Tensión en el Pacífico por tsunami

Vista aérea de una zona afectada por el tsunami en el puerto ruso de Sévero-Kurilsk. - CHEN CHANG / XINHUA NEWS

Un terremoto de magnitud 8,8 en la escala Richter registrado ayer en la península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia, provocó alertas de tsunami en gran parte del océano Pacífico, aunque no provocó heridos de gravedad.

El seísmo tuvo lugar sobre las 8.25 de la mañana (hora rusa) y llevó al Gobierno ruso a decretar el estado de emergencia en el norte de las islas Kuriles, donde una ola de entre 3 y 4 metros de altura provocó inundaciones en la ciudad portuaria de Sévero-Kurilsk.

Por su parte, el Gobierno japonés ordenó la evacuación de dos millones de personas que residen en zonas costeras para evitar víctimas tras la llegada de las olas a la costa. Esto afectó principalmente a zonas de Hokkaido, Aomori, Iwate, Fukushima, Chiba, Ibaraki y Wakayama. Así, los trabajadores de la central nuclear de Fukushima –que sufrió un grave accidente nuclear en 2011 tras un terremoto y un tsunami– fueron evacuados como medida de prevención, si bien la empresa que gestiona la central, TEPCO, no registró “anomalías”, según la cadena NHK.

Las autoridades de Canadá informaron también del terremoto y emitieron alertas de tsunami, al igual que las de Estados Unidos, que pusieron sobre aviso a los residentes de Hawái y varias zonas de Alaska, además de la isla de Guam, aunque las olas que llegaron no fueron de gran envergadura.

Por su parte, China hizo hincapié en que se esperaba que un tsunami afectase a varias zonas del este del país, mientras que las autoridades de Francia decretaron una advertencia para sus territorios de la Polinesia, donde se esperaban olas de hasta casi tres metros de altura. Asimismo, las autoridades de Indonesia y Filipinas declararon la alerta por tsunami. Además, diversos países de América Latina procedieron a emitir alertas de forma generalizada que se fueron desactivando.

El peligro de devastadoras réplicas en la zona aún persiste

El terremoto registrado ayer en Kamchatka provocó un tsunami de menor intensidad de lo esperado en un primer momento. Sin embargo, como alertaron varios expertos, las réplicas pueden aún provocar peligrosas olas de gran envergadura.

Así, el geólogo del IGME-CSIC, Raúl Pérez, advirtió que un terremoto de magnitud 8,8 en la escala Richter tiene la capacidad de disparar una réplica de 7,6, lo que en el océano también puede provocar un “tsunami destructivo”.

Mientras, el director de la Red Sísmica Nacional, Juan Vicente Cantavella, admitió que “la alerta de algún modo ha sobreestimado el impacto que podría tener el tsunami”, pero que esta se mantiene en algunos lugares porque todavía hay efectos “bastante impredecibles”.

A raíz del devastador tsunami ocurrido en el océano Índico el 26 de diciembre de 2004, que causó la muerte de aproximadamente 230.000 personas en varios países de la región, incluyendo Indonesia, Sri Lanka, India y Tailandia, se crearon varios sistemas regionales de alerta de tsunami que están asignados a cada una de las cuencas oceánicas y que coordina la Unesco: del Índico, del Caribe y el que afecta a España, el del noreste atlántico y del Mediterráneo. Al margen de ellos, muchos de los países que tienen riego de tsunami tienen sus propios sistemas nacionales de alerta.

La Península Ibérica sufrió en 1755 un terremoto que pudo llegar a 8,7 en la escala Richter. Este suceso se produjo en el océano Atlántico al suroeste del Golfo de Cádiz y provocó un tsunami destructivo que acabó con las vidas de entre 1.000 y 5.000 personas.

Uno de los seismos más grandes desde 1900

El terremoto de Kamchatka ha sido el mayor terremoto en el mundo desde el de Tohoku, Japón, de magnitud 9,0 de 2011. Asimismo se encuentra entre los diez terremotos más fuertes ocurridos a nivel mundial desde 1900, según el servicio sismológico de EEUU.

Kamchatka, una zona muy activa

La península de Kamchatka, situada en el Lejano Oriente ruso, es uno de los territorios con mayor actividad volcánica y sísmica del mundo.

Entra en erupción el volcán Kliuchevskoi

Ayer, el Kliuchevskói, el volcán activo más alto de Eurasia, entró en erupción tras los dos potentes terremotos que sacudieron horas antes la península de Kamchatka.