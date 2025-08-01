El Gobierno decreta por vía urgente parte de las medidas antiapagones

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Gobierno central está tramitando por vía urgente parte de las medidas del decreto ley antiapagones que el Congreso tumbó en el último pleno con los votos del PP, Vox, Junts y Podem y que pretendía poner en marcha una batería de medidas para evitar una situación como la del apagón eléctrico peninsular del pasado 28 de abril. El nuevo decreto ley actúa sobre la supervisión, control y transparencia, almacenamiento energético y electrificación de la demanda. También refuerza la función de supervisión del sector eléctrico de la CNMC, que evaluará periódicamente las obligaciones de control de tensión de los sujetos obligados a prestar el servicio y las capacidades de reposición. Además, insta a Red Eléctrica a analizar y presentar propuestas técnicas para implementar sistemas que controlen la tensión y otros elementos, como las oscilaciones de potencia, para su valoración por parte de los organismos competentes.

Mientras, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) acusó a la Red Europea de Operadores de Sistemas de Transmisión de Electricidad (Entso-E) de “imprecisiones y omisiones” en su último informe sobre las causas del apagón, “que condicionan el diagnóstico de las causas que desembocaron en el cero eléctrico” y esgrimieron un nuevo informe sobre el incidente en el que culpa a Red Eléctrica de España (REE).

Por otro lado, el Gobierno negó que esté negociando con Endesa e Iberdrola el alargamiento de la vida útil de sus centrales nucleares, después de que se informara que la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, se habría abierto a una eventual revisión del calendario nuclear, tras recibir una misiva de las compañías en este sentido.