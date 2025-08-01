Más de 90 muertos que buscaban ayuda humanitaria

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Las autoridades palestinas informaron de 111 muertos este miércoles en Gaza a causa de ataques israelíes, 91 de los cuales iban a buscar ayuda humanitaria. Cerca de 60 personas murieron por disparos del Ejército hebreo cerca del cruce fronterizo de Zikim, en el norte, durante una “supuesta tregua” entre las 6 y las 23 horas. El Hospital Shifa, de Ciudad de Gaza, aseguró que está desbordado debido a la alta cantidad de cadáveres.

Debido a la crisis humanitaria, España envío ayer un avión del Ejército del Aire con 12 toneladas de ayuda humanitaria, que serán lanzadas hoy para alimentar a unas 11.000 personas.

Mientras, el Ejército israelí ha enviado este julio un total de 54.000 órdenes de reclutamiento a miembros de la comunidad ultraortodoxa haredi, a pesar de las protestas por “estar exentos” de ser llamados a filas por motivos religiosos.

Por otra parte, el Gobierno canadiense anunció que tiene la intención de reconocer al Estado de Palestina en septiembre, debido al “insoportable sufrimiento” de los gazatíes. Además, Suecia pidió suspender las relaciones comerciales de la UE con Israel por la “terrible” situación en Gaza.