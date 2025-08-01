Núñez Feijóo derogará la ley de Amnistía y la financiación singular si llega a la Moncloa

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, contrapuso ayer la “vocación del servicio del PP” a la “podredumbre que impregna a todo el PSOE” y pidió de nuevo que se escuche a los españoles: “A este Gobierno le sobra legislatura y a España le sobra este Gobierno”, manifestó. En una rueda de prensa para hacer balance del curso político en el ecuador de la legislatura, reprochó a Pedro Sánchez haber ignorado los principales instrumentos a los que a su juicio está obligado por un “mínimo de sentido democrático”: presentar unos presupuestos, celebrar el debate del estado de la nación y convocar elecciones.

Asimismo, se volvió a referir al paquete de leyes “sanchistas” que derogará si gana las próximas elecciones y entre las que avanzó que estarán la amnistía, la de Memoria Democrática y las que rebajen las penas por delitos políticos y además dijo que revisará la competencia del Gobierno para aprobar indultos. También arremetió contra la financiación singular para Catalunya. Asimismo, avanzó que no apoyarán iniciativas del Gobierno mientras no les deje debatir las que llevan la firma del PP y llegan al Congreso tras ser aprobadas en el Senado, proposiciones que la Mesa del Congreso “bloquea” en un “supuesto de cuanto menos dudosa legalidad”, denunció.

El líder del PP volvió a atacar al jefe del Ejecutivo con las saunas vinculadas a su suegro, a las que calificó de “prostíbulos”, y acusó al Gobierno de “pagar prostitutas con dinero público”: “El sanchismo es machismo”, denunció.

Preguntado por la hambruna en Gaza, dijo que “lo primero” que se debe hacer es “condenar la violencia y los atentados terroristas de Hamás en Israel”, un país que tiene “derecho a defenderse”, pero dejó claro también que lo que está pasando “no es admisible”.

Feijóo terminó su intervención felicitando a aquellos que “puedan descansar unas semanas” y bromeó diciendo que a los que no puedan descansar, “que sepan que las vacaciones están sobrevaloradas”, bromna que incendió las redes sociales.

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, respondió con dureza al balance del líder del PP remarcando que Feijóo “es el político más sucio que ha habido en la historia de España”. “Le deseo unas buenas vacaciones y solo le quiero pedir una cosa: espero que este año no se vaya con el narco”, esgrimió, en relación a las imágenes de los años 90 en las que aparecía con Marcial Dorado.

Montero: “La financiación singular no es ningún privilegio”

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró ayer que mientras haya un socialista en el Gobierno “no habrá privilegios de un territorio respecto a otros” y que el Ejecutivo central trabaja por un modelo de financiación en el que todas las comunidades autónomas tengan “más recursos”.

Asimismo, aseguró que presentará el techo de gasto en septiembre, el paso previo a aprobar los Presupuestos Generales del Estado, y dijo que está trabajando “para tener las mejores cuentas públicas posibles para 2026”, aunque no granatizó que vaya a someterlos al Congreso si no tiene los apoyos garantizados.

Por otra parte, Montero dijo que “cuando se vaya acercando” la fecha de las elecciones andaluzas (en junio de 2026) decidirá qué hacer con sus actuales cargos para centrarse en la candidatura del PSOE-A a la Presidencia de Junta.