Illa acusa a Madrid de acumular recursos de forma insolidaria

El president de la Generalitat, Salvador Illa, defiendió este fin de semana el principio de ordinalidad en la financiación y ha acusado a la Comunidad de Madrid de propugnar un modelo de acumulación insolidaria de recursos. “Debemos poner freno a esta competencia desleal y dumping fiscal de Madrid”, indicó, en una entrevista al diario Ara. “Acumulan, generan mucha prosperidad y en vez de compartirla lo que hacen es una acumulación insolidaria. ¿Y cómo? Con rebajas fiscales, que alteran la competencia entre territorios, y se suma el efecto capitalidad, que les favorece”, argumentó. “Quiero que haya una norma mínima básica para evitar que nos hagamos daño”, añadió, y consideró una trampa bajar los impuestos a quienes más tienen y a la vez recortar políticas públicas, frente a lo cual planteó un modelo de prosperidad compartida, pagando impuestos en proporción a la riqueza y al patrimonio de cada uno.

Illa negó que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sea un problema en la financiación por ser la candidata a la Junta de Andalucía, y opinó que “en ella está la solución”. Sobre el calendario para conseguir una nueva financiación, señaló que irá lo más rápido que pueda, pero no a costa del rigor y la seguridad, y defendió que en su año de presidencia “se ha avanzado más en financiación autonómica que en los últimos años”. Aseguró que está cumpliendo el acuerdo de investidura con ERC y su compromiso sobre la financiación. “Lo haremos y lo haremos bien”, subrayó. Respecto a que el acuerdo fijaba que el IRPF se recaudara desde 2026, pero será en 2028, dijo que no se puede “jugar con esta cuestión ni hacerlo de forma precipitada y que no salga bien”. “Para hacerlo con solvencia y rigor, y de acuerdo con los estudios que hemos realizado y con la realidad que nos hemos encontrado, éste es el camino”, recalcó.

Ayuso replica que los madrileños aportan “el 70% de la caja común”

� La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no tardó en responder a las acusaciones del president de la Generalitat, Salvador Illa, sobre la política fiscal que se aplica en Madrid diciendo que esta autonomía aporta “el 70% de la caja común”, y también le reprochó “freír a los catalanes” con impuestos. “La Comunidad de Madrid aporta el 80% de su recaudación; el 70% de la caja común. Solo con el margen regional bajamos los impuestos mientras la Generalitat fríe a los catalanes para sus negocios a costa de todos los españoles”, afirmó en un mensaje en su cuenta en X. Illa acusó a los madrileños de ser insolidarios por “acumular, acumular, acumular y generar mucha prosperidad”, pero sin compartirla después con el resto de territorios del Estado.