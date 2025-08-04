Recuperan los cuerpos sin vida de 6 mineros sepultados en Chile

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Las autoridades chilenas confirmaron anoche el hallazgo del cuerpo sin vida del último minero que permanecía desaparecido tras el derrumbe el jueves en la mina El Teniente, por lo que el número de fallecidos que deja la tragedia se elevó a seis.

El derrumbe se produjo el jueves tras un seísmo de magnitud 4,2 en la escala Richter en el sector Andesita, una de las cotas más profundas de la mina, considerada el yacimiento subterráneo de cobre más grande del mundo.

La incógnita al cierre de esta edición seguía siendo la causa del seísmo: si fue originado de manera natural o fue provocado por las propias perforaciones de la estatal chilena Codelco, la mayor cuprífera del mundo y dueña de la mina. La Fiscalía del lugar indicó que las labores mineras siguen paradas en el yacimiento subterráneo y que el lugar del derrumbe estará “clausurado” mientras dure la investigación.

El primer fallecido se confirmó el jueves, a las pocas horas del derrumbe, y se trataba de un trabajador de una concesionaria que murió producto de un desprendimiento en el sector Andesita. Codelco informó entonces que tenía constancia de que un grupo de cinco mineros había quedado atrapado en otra zona cercana, el llamado Nivel Teniente 7, y puso en marcha un gran operativo de rescate para tratar de llegar a ellos, con los que nunca pudo contactar.