Un millón de personas en el Jubileo de los Jóvenes

Los actos del Jubileo de los Jóvenes presididos por el papa León XIV este fin de semana en la explanada de Tor Vergata, a las afueras de Roma, han congregado a más de un millón de personas. León XIV ha oficiado en este lugar el acto más multitudinario de su aún breve pontificado congregando a cientos de decenas de miles de jóvenes de 146 países llegados a Roma este fin de semana por un Jubileo dedicado a ellos, el momento más esperado de este Año Santo. Entre los asistentes, había una quincena de peregrinos leridanos.

Al finalizar la Misa Jubilar de los Jóvenes celebrada ayer, rezó el Ángelus, donde tuvo un recuerdo especial hacia aquellos jóvenes “cuya tierra está ensangrentada por las guerras”. “Estamos con los jóvenes de Gaza, estamos con los jóvenes de Ucrania”, afirmó. A su juicio, los jóvenes “son el signo que un mundo distinto es posible, un mundo de fraternidad y amistad, donde los conflictos se afrontan no con las armas sino con el diálogo”. También expresó un “particular recuerdo para María y Pascale, las dos jóvenes peregrinas, una española y la otra egipcia” que fallecieron mientras se dirigían al Jubileo. En el caso de la española María Cobo, de 30 años, falleció el pasado 30 de julio antes de llegar a Roma por problemas de salud mientras que Pascale Rafic, de 18 años, originaria de Egipto, falleció el sábado 2 de agosto de un infarto mientras viajaba en autobús a la parroquia de Artena, en Roma, donde asistía a las celebraciones del Jubileo. Por este motivo, León XIV recibió este sábado a sus compañeras de viaje como muestra de consuelo y ánimo.

Al finalizar el encuentro, el Papa avanzó que “los jóvenes de todo el mundo se reunirán junto al Sucesor de Pedro para celebrar la Jornada Mundial de la Juventud en Seúl, Corea, del 3 al 8 de agosto de 2027”, un anuncio recibido entre aplausos, sobre todo por parte de los numerosos peregrinos coreanos presentes. El Pontífice avanzó que el lema de este encuentro será ‘¡Tengan valor: yo he vencido al mundo!’, tomado del Evangelio según San Juan.