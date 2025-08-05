Cientos de personas piden justicia en Beirut en el aniversario de la explosión

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Varios cientos de personas marcharon ayer por las calles de Beirut para conmemorar el quinto aniversario de la explosión que dejó más de 200 muertos y 6.500 heridos en la ciudad. Volvieron a pedir justicia, con la investigación judicial todavía en marcha un lustro después.

Un año más, los familiares de las víctimas convocaron dos marchas paralelas, una desde la capitalina Plaza de los Mártires y otra desde la estación de bomberos en el barrio de Karantina, que perdió a diez efectivos en la zona cero mientras trataban de contener el incendio que dio lugar a la explosión. En silencio, los participantes portaron fotografías de los fallecidos.

La investigación judicial de la deflagración, provocada por cientos de toneladas de nitrato de amonio almacenadas en el puerto de la ciudad durante más de seis años sin medidas de protección, ha sido obstaculizada constantemente por ex altos cargos y funcionarios sospechosos en el caso.

El magistrado a cargo de la pesquisa, Tarek Bitar, se vio obligado a suspenderla de forma casi ininterrumpida desde finales de 2021 hasta comienzos de este año, cuando pudo ser retomada tras una serie de cambios al frente de las autoridades judiciales y el nombramiento de un nuevo Gobierno.