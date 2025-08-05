Trump amenaza a la UE con aranceles del 35% si incumple la promesa de inversión de 600.000 millones

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que impondrá aranceles del 35% en la Unión Europea si los países europeos no invierten los 600.000 millones de euros prometidos en su acuerdo comercial con la Comisión Europea. En una entrevista en la CNBC, Trump ha asegurado que estas inversiones son "un regalo, no un préstamo". "Los detalles son que estos 600.000 millones están para invertir en lo que yo quiera", ha afirmado el presidente norteamericano, que ha asegurado que es por este compromiso que decidió "reducir su arancel del 30% al 15%". "Nos han estado estafando durante tantos años que ya es hora que paguen. Y tienen que pagar", ha afirmado.

Fuentes de la Comisión alertaron poco después del pacto entre Trump y la presidenta Ursula von der Leyen, sin embargo, que los 600.000 millones son un compromiso de inversiones, pero no legalmente vinculante. "No es una cosa que la UE, como autoridad pública, pueda garantizar, se basa en la intención de las empresas privadas", señalaron desde Bruselas.

El presidente norteamericano también ha detallado que los productos farmacéuticos, que quedaron fuera del acuerdo con Von der Leyen, tendrán "un arancel pequeño inicialmente" pero que lo elevará al 150% y al 250% "en un año o un año y medio como máximo" porque quiere que estos productos se fabriquen en los EE.UU.