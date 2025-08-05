Un avión aterriza de emergencia en Barajas tras chocar con un ave

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Un avión de Iberia que cubría la ruta entre Madrid y París tuvo que regresar de emergencia el domingo al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras sufrir el impacto de una gran ave pocos minutos después del despegue. Tanto los pasajeros como la tripulación resultaron ilesos, según confirmaron fuentes de la compañía y del control aéreo. La aeronave implicada es un Airbus A321XLR, modelo destinado a cubrir rutas de medio y largo alcance.