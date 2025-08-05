SEGRE

Un avión aterriza de emergencia en Barajas tras chocar con un ave

Imagen del avión dañado tras impactar contra una gran ave.

Un avión de Iberia que cubría la ruta entre Madrid y París tuvo que regresar de emergencia el domingo al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras sufrir el impacto de una gran ave pocos minutos después del despegue. Tanto los pasajeros como la tripulación resultaron ilesos, según confirmaron fuentes de la compañía y del control aéreo. La aeronave implicada es un Airbus A321XLR, modelo destinado a cubrir rutas de medio y largo alcance.

