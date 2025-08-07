Veinte personas mueren aplastadas por un camión de ayuda humanitaria

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Una veintena de personas murieron la noche del martes después de que un camión con ayuda humanitaria volcase sobre las víctimas que iban en busca de alimentos. Según denunciaron las autoridades de la Franja de Gaza, controlada por Hamás, debido al bloqueo israelí el camión tuvo que entrar por “carreteras inseguras” que habían sido bombardeadas anteriormente y no eran “aptas para el paso”. En la frontera jordana, un convoy humanitario de 30 camiones fue atacado por colonos israelíes al bloquear la carretera, causando daños en al menos 4 vehículos. El Gobierno de Jordania condenó el ataque y exigió la intervención del Ejecutivo israelí.

Las dificultades de los camiones para entrar en la Franja han provocado la muerte de al menos 193 personas –96 niños– por causas relacionadas con la desnutrición y la falta de alimentos. Seis de ellos fallecieron el martes, incluido un bebé de seis meses.

Discusión en Israel

Mientras, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, defendió ayer al jefe del Ejército, Eyal Zamir, después de que el hijo del primer ministro, Benjamin Netanyahu, le acusase de promover un “golpe” militar ante su desacuerdo con el plan del Gobierno para ocupar la Franja.