Ingresado por un intento de suicidio el excomisionado de la dana de Valencia que dimitió por las dudas sobre sus titulaciones

Publicado por agències Creado: Actualizado:

El excomisionado del gobierno español por la dana, José María Ángel, ha sufrido un intento de suicidio este viernes en la localidad valenciana del Eliana, según ha informado el diario Las Provincias. Tal como recuerda el citado medio, Ángel se había visto implicado en una supuesta falsificación de su título universitario, motivo por el cual dimitió de su cargo hace unas semanas.

El suceso ha provocado la reacción de varios dirigentes políticos, como el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, o de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón. "Todo mi afecto y apoyo a José María Ángel y a su familia en estos momentos tan difíciles", ha escrito Sánchez. "El Consejo quiere manifestar su deseo de una rápida recuperación", ha dicho Mazón.