Un incendio en un edificio del Gironès deja 19 heridos

Un incendio en un edificio del municipio de Sarrià de Ter (Gironès) provocó ayer 19 heridos. La mayoría de ellos fueron leves y excepto cuatro personas, sin necesidad de ser trasladados a un centro sanitario. El fuego se originó de madrugada en un piso de la tercera planta, y las llamas se expandieron rápidamente por el patio, afectando a todas las habitaciones de la vivienda y a pisos de la segunda y cuarta planta, además de la fachada. Los Bombers movilizaron 15 dotaciones terrestres y extinguieron el fuego hacia las nueve de la mañana. Además, tuvieron que evacuar todo el bloque como medida de prevención mientras se analizan las posibles afectaciones del incendio, muy violento en sus primeras fases.