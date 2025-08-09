El excomisionado de la dana ha intentado suicidarse

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El excomisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana José María Ángel ingresó ayer en el hospital tras un intento de suicidio, según informaron varios medios. Ángel había dimitido de su cargo el 31 de julio por una supuesta falsificación de un título universitario, pese a que en su escrito de renuncia recalcó que no había cometido ninguna irregularidad con su titulación para acceder al puesto. Tras su hospitalización, fue dado de alta ayer por la tarde.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladó su “cariño y apoyo” hacia el excomisionado y su familia, mientras que la líder del PSPV, Diana Morant, aseguró que las “cacerías inhumanas” tienen consecuencias, y criticó el “acoso” que ha sufrido Ángel. Por su parte, el expresident de la Generalitat Valenciana Ximo Puig mostró su “tristeza e indignación” por lo sucedido y advirtió de la “deshumanización”. “¿Quién querrá entrar en política?”, preguntó el exmandatario.

Por otra parte, el concejal de Fiestas del ayuntamiento de Catarroja (València), Miquel Verdeguer Mesado, presentó ayer su renuncia al cargo ante su condición de investigado en un procedimiento judicial recientemente abierto por una supuesta agresión sexual a un menor de edad en una fiesta local. El ayuntamiento comunicó que la dimisión “corresponde a la voluntad del concejal”.