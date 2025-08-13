Piden investigar la actividad económica del rey emérito

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El sindicato Gestha de técnicos del ministerio de Hacienda pidió a la Agencia Tributaria que investigue las actividades e intereses económicos del rey emérito Juan Carlos I a raíz de las informaciones que señalan que ya “ha devuelto a sus amistades los préstamos que recibió para pagar en febrero de 2021 las declaraciones complementarias del IRPF de 2014 a 2018 por un total de 4.416.757,46 euros”.

El sindicato precisa que, cuando recibió esos préstamos, el exmonarca tenía su residencia fiscal en España y no la cambió a Emiratos Árabes Unidos hasta el año siguiente, por lo que solicita a Hacienda que ordene iniciar una inspección “antes de que prescriba el próximo 30 de junio” para poder investigar las garantías, condiciones y cláusulas de los préstamos, y si el emérito disponía de inmuebles, acciones o cuentas en el extranjero y su valoración”.

Gestha, además, pidió verificar “el lugar y la naturaleza de las rentas” de Juan Carlos I de la venta de los derechos para la realización de documentales sobre su vida y por la intermediación en operaciones comerciales, para determinar el lugar de su centro principal de intereses económicos desde 2022.

Por otra parte, el Gobierno anunció ayer que la Autoridad Independiente de Protección del Informante –el organismo creado para proteger a denunciantes de corrupción– comenzará a funcionar el próximo 1 de septiembre y podrá “ejercer sus funciones con plena autonomía e independencia”, según un comunicado del ministerio de Justicia.