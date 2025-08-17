Aragón da su último adiós al expresidente Lambán

Acto civil de despedida al expresidente aragonés Javier Lambán en Ejea de los Caballeros (Zaragoza). - RAMÓN COMET / EUROPA PRESS

La localidad zaragozana de Ejea de los Caballeros despidió ayer al expresidente de Aragón Javier Lambán en una ceremonia civil y cercana en la que sonaron canciones de Serrat, se colocó la bandera de Aragón sobre el féretro y se puso en valor su “lealtad, sabiduría autenticidad y sencillez”.

La secretaria de organización del PSOE de Aragón y portavoz del Gobierno central, Pilar Alegría, destacó a Javier Lambán como “un grandísimo político” y “un aragonés por los cuatro costados”, que “siempre puso Aragón por encima de todo” a lo largo de su trayectoria política.

La comunidad autónoma decretó tres jornadas de luto oficial, hasta las 10 de la mañana del martes 19, día en el que Lambán habría cumplido 68 años, con banderas a media asta y crespón en el interior de los edificios públicos.