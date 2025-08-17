Catalunya, epicentro de las detenciones por yihadismo

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Cuando hoy se cumplen 8 años de los atentados de Les Rambles y Cambrils, que causaron la muerte a 16 personas y dejaron más de 300 heridos, Catalunya se mantiene como el territorio del Estado con el mayor número de detenciones por terrorismo yihadista, según el Balance del Terrorismo en España 2024, elaborado por el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo.

Entre 2015 y 2023, Catalunya ha acumulado un 28,7% de los arrestos totales (169), una cifra que se ve reflejada también este 2024, con 26 detenciones, siete más que en 2023.

Asimismo, España sigue liderando los arrestos de yihadistas en la Unión Europea, con 81 el 11-M. De ellos, 15 corresponden a menores de edad, más del doble que en 2023, lo que ha activado las alarmas entre las autoridades por la “radicalización temprana” que afecta a los jóvenes.

El documento ha revelado que el número de detenidos por yihadismo ha experimentado un aumento constante en España en los últimos años.

Los 26 arrestos de Catalunya en 2024 mantienen a Catalunya como la que concentra mayor actividad yihadista, seguida de Madrid, con 88 detenciones (14,96%). De hecho, en los últimos diez años, solo en dos ocasiones Catalunya ha sido superada por Madrid en número de arrestos. Además, estos dos territorios juntos suman casi el 44% de todas las capturas realizadas en ese tiempo.

En un segundo bloque se sitúan Andalucía, Comunidad Valenciana y Melilla, que superan el medio centenar de detenciones, seguidas por País Vasco y Ceuta, que alcanzan la treintena.

Los datos también reflejan que Estado Islámico o Daesh sigue siendo el grupo con más afinidades por parte de los extremistas capturados en el Estado, por lo que representan el 63% de las detenciones.

Por otra parte, el 37% de los arrestados ha sido por difundir propaganda yihadista; el 22,2% por estar implicados en actividades preparatorias para atentados; el 12,3% por intentar reclutar a otros miembros; y el 1,2% por proporcionar financiación a grupos terroristas. El 27,16% restante consta como “otros”.