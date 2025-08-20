El Gobierno declarará zonas de emergencia los territorios afectados por los incendios

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que el próximo martes 26 de agosto el Consejo de Ministros declarará como zona de emergencia los territorios que están sufriendo incendios forestales y se comprometió a colaborar desde el Ejecutivo a la reconstrucción de las regiones afectadas con recursos de la Administración General del Estado una vez los incendios se hayan extinguido y se conozca el impacto económico.

Sánchez visitó junto a la presidenta extremeña, María Guardiola, el Puesto de Mando Avanzado de Jarilla, donde el incendio originado hace una semana ha superado 15.500 hectáreas arrasadas en 155 kilómetros de perímetro. Los técnicos destacaron ayer las buenas condiciones meteorológicas para avanzar en la extinción del fuego, en la que trabajan más de una veintena de medios aéreos. El lunes más de medio centenar de bomberos catalanes salieron desde Lleida para ayudar en las tareas de extinción.

Mientras, la Junta de Castilla y León declaró la alerta por incendios hasta el viernes, después de contabilizar ayer 29 fuegos activos, principalmente en las provincias de León, Salamanca y Zamora, donde Sánchez fue abucheado a su llegada. El incendio declarado hace una semana en la localidad leonesa de Barniedo de la Reina mejoró “ostensiblemente” según las autoridades, pese a que se mantienen varias restricciones en el Parque Nacional de los Picos de Europa. En cambio, al menos seis poblaciones fueron desalojadas y varias confinadas a causa del fuego de Porto (Zamora), que tiene a unas 8.000 personas en preaviso tras afectar a más de 6.000 hectáreas.

En Galicia, el incendio de Larouco (Ourense) sigue activo después de alcanzar las 20.000 hectáreas calcinadas (2.000 durante la noche del lunes a ayer) y es el más grande de la historia de Galicia desde que hay registros. Ourense mantiene siete incendios forestales activos, sumando uno ayer en la localidad de A Veiga que entró desde Zamora. Uno de ellos también afecta a Portugal, concretamente al pueblo de Vilar das Perdizas, donde quemó “todo lo que está alrededor” según los testigos. Mientras, ayer quedó suspendido por sexto día consecutivo la línea de tren de alta de velocidad entre Galicia y Madrid.

Por su parte, Asturias registraba ayer 17 incendios forestales, de los cuales 8 estaban activos, 8 controlados y 1 estabilizado, con mejoras respecto a los últimos días gracias a la lluvia. En Madrid, el incendio originado en la tarde del lunes en las proximidades del vertedero del municipio de Colmenar Viejo se dio ayer por controlado tras quemar una superficie de 156 hectáreas.

Por el momento, el bombero y los tres brigadistas heridos el lunes durante los operativos de extinción de los incendios forestales en Ourense continúan ingresados en A Coruña con pronósticos graves. El brigadista más joven, de 18 años, presenta quemaduras de tercer grado en el 40% de su cuerpo e intoxicación por inhalación de humo. En Castilla y León, las 6 personas afectadas por los incendios se encuentran estables aunque en estado crítico.

La situación crítica en gran parte del territorio por los fuegos llevó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a acusar al Gobierno de “escatimar e improvisar siempre” en relación con los incendios, un mensaje suscrito por presidentes autonómicos populares, que reclamaron la llegada de todo el material solicitado. Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró que la UME está preparada todo el año para afrontar los incendios, y solo “cada comunidad” sabrá si lo estaba.

Continúan las detenciones por provocar incendios forestales

Un hombre de 47 años fue detenido ayer por la Guardia Civil como presunto responsable de un incendio en el municipio de Vilardevós (Ourense) que afectó a más de 500 hectáreas en siete localidades, dos de las cuales tuvieron que ser confinadas. Además, otro varón de 48 años fue arrestado el 9 de agosto acusado de provocar un incendio que a finales de julio quemó unas 31 hectáreas de pasto en las inmediaciones de Colmenar Viejo (Madrid). Según las autoridades, al menos 33 personas han sido detenidas por causar incendios.

Mientras, dos menores de edad han sido arrestados acusados de provocar varios fuegos. En Santiago de Compostela, un joven habría causado incendios en varios barrios de la ciudad en agosto, y en Cáceres una joven fue interceptada el lunes tras iniciar un fuego en una rotonda.