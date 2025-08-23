Desaparece una patera con 25 migrantes hacia Baleares

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La ONG Caminando Fronteras alertó ayer de la desaparición de una patera que se dirigía a las Islas Baleares con 25 migrantes a bordo. Según la responsable de la organización, Helena Maleno, la embarcación salió el domingo de la costa argelina, y familiares de los desaparecidos se pusieron en contacto con ella al no recibir noticias cinco días después de iniciar el viaje, un tiempo más largo del habitual. Maleno, además, afirmó que Salvamento Marítimo ha sido informado para activar un dispositivo de búsqueda.

Mientras, las autoridades siguen buscando a los tres desaparecidos de una patera que naufragó el miércoles al sur de la isla de Mallorca y que dejó un muerto y 19 heridos, los cuales ya pudieron ponerse en contacto con sus familias, según la ONG.

La llegada de migrantes a las costas balear y canaria sigue provocando disputas políticas entre el Gobierno central y las autonomías. El portavoz del Goven balear, Antoni Costa, reiteró ayer el rechazo de su Executiu a acoger a los menores migrantes solicitantes de asilo que están siendo trasladados desde Canarias y Ceuta a otras partes del territorio, y anunció que el Govern presentará un recurso ante el Tribunal Supremo para evitarlo.

Además, Costa respondió a las acusaciones de “racismo” de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y defendió la decisión del Govern por “falta de medios”. “Debería mirar la definición y aplicársela a si misma”, contestó a la ministra, acusándola no estar “preocupada” de la situación de los menores migrantes que llegan a las costas baleares.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, instó al Govern a cumplir la ley que está “en vigor” y que establece la “solidaridad entre territorios” para repartir a los menores migrantes a través de “criterios objetivos”. Por su parte, el Gobierno canario lamentó la “irresponsabilidad e insolidaridad” de Baleares al rechazar el traslado de menores, sosteniendo que acogen a “5.000 niños menos” que Canarias.