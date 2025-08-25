Acusan al exprimer ministro surcoreano de cómplice del golpe

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El equipo especial de fiscales de Corea del Sur ha pedido una orden de arresto contra el ex primer ministro Han Duck Soo por su implicación en la fallida declaracion de la ley marcial de finales del año pasado por el expresidente Yoon Suk Yeol, que arrastró al país a su mayor crisis política reciente. Lo acusan formalmente de “complicidad con un líder de una rebelión, perjurio y creación de documentos oficiales falsos”, entre otros cargos.