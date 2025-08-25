Israel reduce a escombros el palacio presidencial de los hutíes de Yemen

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La aviación israelí destruyó ayer el palacio presidencial de Saná, la capital de Yemen, en una ola de bombardeos de represalia por el lanzamiento de un misil con bomba de racimo contra territorio israelí por parte de los hutíes.

Al menos dos personas murieron y 35 resultaron heridas en los ataques israelíes, que alcanzaron además las centrales eléctricas de Haziz y Assar y un depósito de combustible.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que la aviación “ha destruido el palacio presidencial hutí en Yemen” en una comparecencia junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Este advirtió de que “atacaremos a quien nos ataque”. “A quien planee atacarnos, le atacaremos. Creo que la región entera está conociendo la fuerza y la determinación de Israel”, dijo. “El régimen terrorista hutí está aprendiendo por las malas que pagará, que está pagando un precio muy alto por su agresión contra Israel”, añadió.

“Seguimos ejerciendo un bloqueo aéreo y naval y estamos lanzando ataques sobre infraestructuras que son utilizadas para fomentar el terrorismo hutí”, señaló Katz, quien lanzó una amenazadora advertencia a los jutíes: “Cada misil que disparen contra Israel lo pagarán multiplicado”.

“Los ataques se llevaron a cabo en respuesta a repetidos ataques del régimen terrorista hutí contra el Estado de Israel y sus ciudadanos, incluido el lanzamiento de misiles tierra-tierra y vehículos aéreos no tripulados hacia el territorio del país”, informó el Ejército israelí.

Por otro lado, al menos 45 personas murieron en la Franja de Gaza por ataques israelíes, según fuentes médicas citadas por Al Yazira. Entre los fallecidos hay al menos 20 personas que estaban esperando para recibir ayuda humanitaria. El ejército israelí mantiene el asedio sobre la ciudad de Gaza, en algunos de cuyos barrios, como el de Sabra, ha entrado.

Collboni viaja a Jordania y crisis en el Ejecutivo de Países Bajos

� El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, viajó ayer a Jordania para visitar el centro de acción humanitaria de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) cerca de la capital, Ammán. Así, retoma parte del viaje que debió empezar el viernes visitando las ciudades de Belén y Ramallah, pero no pudo porque Israel revocó su visado poco antes de viajar a Tel Aviv. Mientras tanto, el Gobierno de Países Bajos atraviesa una nueva crisis y ha quedado reducido a dos partidos (comenzaron cuatro) después de que el ministro de Exteriores, Caspar Veldkamp, del Nuevo Contrato Social (NSC), dimitiera al considerar insalvables las diferencias internas sobre las sanciones a Israel. Le siguen los responsables de Interior, Educación y Sanidad.