El Gobierno amenaza con la policía si se frena el reparto de menores

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, amenazó ayer con la intervención de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para “hacer que se cumpla la legislación” en caso de que alguna comunidad autónoma impida el reparto de menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias.

El Consejo de Ministros aprobó el martes el decreto que supone el último paso para la derivación de los menores a la Península. Varias autonomías gobernadas por el PP anunciaron que iban a recurrir ante la Justicia para evitar el traslado, ante lo que Torres se mostró convencido de que “no tendrán recorrido”. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, advirtió de las “consecuencias legales” de no cumplir con la acogida y defendió la “absoluta transparencia” de Moncloa en los criterios para el reparto.

Mientras, gobiernos populares cargaron de nuevo contra el plan de traslado de los menores. La Comunidad de Madrid consideró “fallida” la política migratoria del Ejecutivo central y criticó los “beneficios” para Catalunya y País Vasco –que no están obligados a acoger menores por su esfuerzo anterior–, que abocan “a una desigualdad entre regiones”. Por su parte, la Junta andaluza afirmó que su sistema “está saturado” y estudiará recurrir el decreto sobre la capacidad ordinaria de acogida, que sitúa primera a Andalucía, mientras que el Govern balear condenó las “amenazas intolerables” de Torres, que “no son soluciones sino matonismo político”, y reiteró que Baleares está “al límite y sobrepasada” tras la llegada de más de 4.700 migrantes irregulares este año.

Paralelamente, el presidente canario, Fernando Clavijo, solicitó entrar en contingencia migratoria y aseguró que la Fiscalía intervendrá “si no hay reparto”. Pidió humanidad tras señalar que “no puede suponer ningún problema acoger a 4.000 niños en un país de 49 millones de habitantes”.

Red criminal desarticulada

Por otra parte, la Guardia Civil detuvo a 14 miembros de una organización criminal –de los cuales 12 ingresaron en prisión– asentada en Almería acusada de favorecer la inmigración irregular desde las costas de Argelia.