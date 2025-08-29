SEGRE

Arrestado en Martorell por enaltecimiento del yihadismo

Los agentes detienen al acusado en su domicilio. - ACN

La Guardia Civil detuvo a un hombre el 13 de agosto en Martorell acusado de adoctrinamiento y enaltecimiento del terrorismo yihadista. El varón arrestado, de 36 años, se encontraba en un “avanzado proceso de radicalización violenta” desde 2024, cuando publicaba en redes sociales proclamas en favor del yihadismo y mostraba conductas cada vez más agresivas incentivadas por el consumo de contenidos relacionados con el conflicto palestino.

