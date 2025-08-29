Trump pide imputar a Soros por su apoyo a “protestas violentas”

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha pedido imputar al magnate George Soros y a su “maravilloso hijo de la izquierda radical” por delitos de crimen organizado por su supuesto apoyo a protestas violentas en el país. “Soros y su grupo de psicópatas han causado un daño enorme a nuestro país”, afirmó el mandatario estadounidense.

La organización de Soros –uno de los grandes donantes del Partido Demócrata– aseguró que “no apoya ni financia protestas violentas” y defendió “las libertades garantizadas por la Constitución”.

Por otra parte, la gobernadora de la Reserva Federal (Fed) destituida por Trump, Lisa Cook, presentó ayer una demanda contra el presidente alegando que carece de la autoridad necesaria para rescindir su mandato, que debía expirar en 2038.

Asimismo, la directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EEUU, Susan Monarez, fue despedida el miércoles por un enfrentamiento con el secretario de Salud, Robert Kennedy Jr.