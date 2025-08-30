Israel pone en marcha las “etapas iniciales” de su ofensiva contra Gaza

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Ejército de Israel anunció ayer la puesta en marcha de las “etapas iniciales” de su ofensiva a gran escala contra la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, horas después de confirmar el fin de la “pausa táctica” para la entrega de ayuda en la localidad, que decretó como “una zona de combate peligrosa”, en medio de sus planes para hacerse con el control de la zona.

“No estamos esperando. Hemos iniciado operaciones preliminares y las etapas iniciales del ataque contra la ciudad de Gaza”, dijo el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, que recalcó que las tropas israelíes “operan con gran intensidad en las afueras de la ciudad”.

Por otra parte, las autoridades israelíes anunciaron que han recuperado en la Franja de Gaza los cadáveres de dos rehenes secuestrados durante los ataques del pasado 7 de octubre de 2023.

Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos anunció que revocará los visados de entrada a los responsables de la Autoridad Palestina (el Gobierno palestino en Cisjordania), comenzando por el presidente Mahmud Abbas, y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), de cara a la próxima Asamblea General de la ONU que comenzará en septiembre, pero matizó que declarará una exención para los integrantes de la misión permanente de Palestina ante Naciones Unidas.

Mientras, Barcelona empezó tres días de actividades, conciertos y charlas para apoyar a la Global Sumud Flotilla, que partirá mañana domingo hacia la Franja de Gaza con personalidades reconocidas, como la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, para intentar abrir un corredor humanitario.

La nueva escuadrilla fue anunciada a principios de agosto por la sueca Greta Thunberg, dos meses después de que el Ejército israelí interceptase la Flotilla de la Libertad y que sus participantes, como la reconocida activista, fuesen detenidos o deportados directamente.

Ahora, la Global Sumud Flotilla, que aspira a ser la mayor misión de solidaridad con Gaza hasta la fecha, cuenta con la participación de un total de 44 países, el apoyo de activistas y artistas internacionales.