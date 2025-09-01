El alcalde de Chicago ordena oponerse a la militarización de la ciudad

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, firmó el sábado una orden ejecutiva en la que decreta a los departamentos de la administración de la ciudad que no colaboren con las fuerzas federales en caso de su posible despliegue en las calles de Chicago, desde los servicios jurídicos hasta la Policía local. “La razón por la que esta orden es tan crucial es porque sabemos que este presidente se está comportando fuera de los límites de la Constitución”, aseguró. Tras el operativo implementado en Washington DC, bajo el pretexto de combatir la criminalidad poniendo en sus calles a la Guardia Nacional, el presidente de EEUU, Donald Trump, quiere replicar estas medidas en más ciudades. Johnson ordenó por ley la resistencia de la administración local y oponerse a la militarización de Chicago, la cual asegura que tendría lugar en menos de una semana y podría acarrear graves consecuencias contra los migrantes.