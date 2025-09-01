Grup SEGRE se suma a la movilización global contra el asesinato de periodistas en Gaza

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Más de 200 medios de comunicación de 50 países, decenas en España se suman este lunes lunes a la movilización global, impulsada por Reporteros Sin Fronteras (RSF), para denunciar “la masacre deliberada de periodistas en Gaza” y exigir el acceso sin restricciones de la prensa extranjera a la Franja. Además los trabajadores de los medios y sus órganos de representación están llamados a secundar un minuto de silencio a las doce horas del mediodía a la puerta de sus sedes o en las redacciones. Grup SEGRE se ha sumado a la concentración silenciosa con un minuto de silencio a las 12 horas delante de sus instalaciones en la calle Del Riu.