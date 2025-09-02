Illa y Puigdemont se reencuentran en una reunión en Bruselas un año después de la investidura

Publicado por agències Creado: Actualizado:

El presidente Salvador Illa y el expresidente y líder de Junts, Carles Puigdemont, se han reencontrado este martes en Bruselas, una imagen que se ha simbolizado con un apretón de manos de manos. La reunión en la delegación del Govern ante la Unión Europea, con un orden del día preparado por sus equipos durante las vacaciones de verano, ha llegado 8 años después de que Puigdemont se trasladara al exilio en Bélgica, y un año después de la investidura del dirigente socialista. El encuentro ha empezado puntual a las 16.15 h. Desde el Govern la sitúan dentro de la "normalización política", mientras Junts resta relevancia. El partido independentista considera que Illa "hace tarde" y esperan otra reunión con el presidente español, Pedro Sánchez, que todavía no se ha concretado.

El presidente de la Generalitat ha llegado a Bruselas sobre las 15 h, después de haber encabezado la reunión del Consejo Ejecutivo en el Palau de la Generalitat por la mañana. Después de la reunión con Puigdemont, Salvador Illa tiene previsto participar en el acto de inauguración de la exposición sobre el milenario de Montserrat, en el Parlamento Europeo. Volverá a Barcelona en un vuelo esta misma noche.