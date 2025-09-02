Xi Jinping insta a sus aliados a defenderse del hegemonismo occidental

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El presidente de China, Xi Jinping, anunció ayer que su Gobierno otorgará este año una subvención de 2.000 millones de yuanes (unos 240 millones de euros) a los Estados miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) e instó al bloque a defender la globalización y a oponerse al “hegemonismo” en un mundo “turbulento y cambiante”.

Xi presidió en Tianjin –en el noreste del país– la 25ª cumbre de la OCS, ante dirigentes del bloque como el presidente ruso, Vladímir Putin, el primer ministro indio, Narendra Modi, o el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, en la que subrayó que se debe “abogar por un orden mundial equitativo y ordenado” y promover un sistema de gobernanza internacional “más justo y razonable”. Además, el líder chino lamentó que “persistan las sombras de la mentalidad de la Guerra Fría” y criticó el acoso de la comunidad internacional ante la reunión.

Por su parte, Putin agradeció a China e India sus “esfuerzos” para “resolver la situación en Ucrania”, que “no surgió como resultado de un ataque” sino de “un golpe de estado en 2014” y de los “intentos de Occidente de incorporarla a la OTAN”. Además, afirmó que espera que los acuerdos de Alaska con el presidente de EEUU, Donald Trump, “abran el camino hacia la paz”.