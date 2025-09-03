Mueren unas mil personas por un deslizamiento de tierra en Sudán

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Un deslizamiento de tierra ha provocado alrededor de mil muertos en una aldea en el oeste de Sudán, en la que solo ha sobrevivido una persona, según el grupo rebelde local. La catástrofe sucedió el domingo en Tarasin, en las montañas de Marra. Las fuertes lluvias fueron las responsables del deslizamiento, que dejó a las víctimas atrapadas y con dificultad para recuperar los cuerpos, por lo que las autoridades pidieron ayuda internacional.