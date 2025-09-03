Un grupo de reservistas se niega a combatir en Gaza

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Las autoridades israelíes empezaron ayer a llamar a filas a 60.000 reservistas en medio de los planes del Gobierno para ocupar la ciudad de Gaza, tras los problemas en los últimos meses de la falta de efectivos y de rotación de los militares desplegados en el enclave. “Vamos a intensificar y profundizar en nuestras operaciones. La guerra no se detendrá hasta que el enemigo sea derrotado”, afirmó el jefe del del Ejército, Eyal Zamir.

Un grupo de más de 300 reservistas se manifestó ayer en Tel Aviv para anunciar que no seguirán combatiendo en la que consideran una “guerra ilegal” de su Gobierno en la Franja de Gaza. Los manifestantes son soldados que sirvieron durante el conflicto, y que se negarán a acudir a puestos de vigilancia cerca del enclave palestino o del Líbano.

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró que la nueva ofensiva del Ejército israelí en Gaza “está perjudicando” al Estado hebreo. “Puede que estén ganando la guerra, pero no están ganando en el mundo de las relaciones públicas”, manifestó el mandatario estadounidense.

Paralelamente, el ministro de Exteriores belga, Maxime Prévot, anunció que su país reconocerá al Estado de Palestina durante la Asamblea General de la ONU que se celebrará este mes en Estados Unidos. De esta manera, Bélgica se unirá a Francia o Australia, que seguirán el camino tomado por España o Irlanda.

Mientras, al menos 54 gazatíes murieron por ataques israelíes en la Franja. Once personas, entre ellas siete niños, fallecieron cuando iban a buscar agua en la ciudad de Jan Yunis, en el sur del enclave. El ministerio de Sanidad de Gaza informó ayer de la muerte de 10 adultos y 3 menores por desnutrición el lunes.

Nuevo revés para la Flotilla

La Global Sumud Flotilla, que partió de nuevo hacia la Franja de Gaza el lunes tras regresar por el mal tiempo, sufrió un nuevo contratiempo y cinco de sus barcos volvieron ayer de madrugada al puerto de Barcelona debido a una tormenta.