Puigdemont reúne a su cúpula tras la reunión con Illa

El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, reunió ayer a la cúpula de Junts en Waterloo (Bélgica) para preparar el inicio del nuevo curso político, un día después de su encuentro con el actual jefe del Executiu, Salvador Illa, que se tuvo que llevar a cabo también en Bélgica debido a la “anormalidad democrática” que vive Catalunya. En un comunicado, la formación se erigió como “la alternativa al proceso de desnacionalización y empobrecimiento del país”, acusando al Govern de Illa de “renunciar” a defender los intereses de los catalanes. Junts, además, hizo balance del Acuerdo de Bruselas, que desbloqueó la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno español. El partido liderado por Puigdemont sigue meditando su apoyo al Ejecutivo central a causa de los “incumplimientos” de los puntos del pacto. Por su parte, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, afirmó que la reunión entre Illa y Puigdemont fue “un gesto político” en favor del diálogo y la normalización de la situación en Catalunya. Paneque no dio más detalles sobre el encuentro, que fue en un “ambiente privado”, pero aseguró que no se trataron los Presupuestos del Estado.