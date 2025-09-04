Quince muertos en Lisboa al descarrilar un funicular

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Al menos quince personas murieron ayer en Lisboa y otras 18 resultaron heridas (cinco de ellas en estado grave) después de que descarrilase el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória), un conocido funicular turístico. Un portavoz del Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) dio los primeros datos sobre las víctimas del accidente sufrido por el funicular, que conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara. Por su parte, fuentes del ministerio de Exteriores confirmaron que entre los heridos había dos españoles.

Los heridos fueron transportados a hospitales de la capital lusa, añadió el portavoz del INEM, quien detalló que entre los 13 heridos leves se encuentra un niño ingresado en el Hospital Santa Maria. También confirmó que ya no quedan víctimas en el lugar de los hechos y todas fueron evacuadas.

Por el momento, las autoridades portuguesas no han podido precisar las causas que provocaron el descarrilamiento del funicular, que quedó aplastado contra un edificio en una curva. Los bomberos recibieron la primera alerta del siniestro a las 18.08 hora local (17.08 hora GMT), tras la cual se desplegó un fuerte dispositivo policial en la zona y numerosas ambulancias y camiones de bomberos. La plaza de los Restauradores quedó cerrada por la policía y alrededor del cerco se concentraron cientos de curiosos, muchos de ellos turistas.

El Gobierno de Portugal calificó este suceso de “tragedia” y decretó un día de luto nacional. Además, el primer ministro, el conservador Luís Montenegro, canceló su agenda prevista para hoy a excepción de una videoconferencia con los líderes de la Coalición de Buena Voluntad sobre Ucrania y la reunión semanal del Consejo de Ministros. El Gobierno afirmó que se llevarán a cabo “las investigaciones necesarias” para esclarecer las causas del accidente, y expresó su “profunda consternación y solidaridad” con las víctimas y sus familias.