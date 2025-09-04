Xi muestra su poderío militar ante Putin y Kim Jong-un

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El presidente chino, Xi Jinping, presidió ayer el desfile militar para conmemorar el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. A la ceremonia celebrada en la plaza de Tiananamen (Pekín) acudieron una veintena de líderes internacionales, entre ellos el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, además de su hija –de unos 12 años–, cuya presencia reavivó los rumores sobre su sucesión en el poder.

“Hoy, la humanidad se enfrenta de nuevo a elecciones: la paz o la guerra, el diálogo o la confrontación, la cooperación de beneficio mutuo o los juegos de suma cero”, afirmó Xi, que reiteró que la seguridad común “solo se puede salvaguardar cuando los países se tratan como iguales” y presentó nuevas armas para mostrar su potencial militar. Tras el desfile, Putin se reunió con Kim, al que calificó como “un aliado con carácter especial” y le agradeció su apoyo en la guerra de Ucrania, mientras que este prometió “ayudar como deber de hermano”. El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró que ambos líderes “conspiran” contra su país junto a Xi Jinping.